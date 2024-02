Il nuovo lungomare prende forma: "I lavori termineranno a giugno"

A "passo spedito" verso la realizzazione del nuovo tratto del Parco del Mare a Bellariva assicurano dal municipio. Da lunedì parte la posa della pavimentazione in deck lungo il tratto 6 che va da piazzale Gondar a via Siracusa. Il cantiere è arrivato nella sua fase centrale, in cui comincerà a disegnarsi la forma del nuovo lungomare a ridosso della spiaggia nella zona davanti alla ex colonia Murri. I lavori erano partiti lo scorso ottobre con la demolizione dell’asfalto. Oggi si è arrivati alla posa dei camminamenti in legno. Il nuovo lungomare inizierà a prendere la sua forma definitiva nel periodo di Pasqua, per poi vedere la conclusione dei lavori entro la fine di giugno, assicurano dal Comune. In estate i turisti si troveranno una sorpresa. Niente più asfalto e auto, ma spazio a materiali sostenibili, ad aree verdi e spazi per relax, gioco, sport come già accaduto nei tratti del Parco del mare completati a sud di piazzale Fellini. Nel tratto 6, quello in corso di realizzazione, la passeggiata in deck a ridosso dell’arenile sarà separata dalla pista ciclabile bidirezionale. Nella fascia centrale la pavimentazione si svilupperà lungo un percorso sinuoso tra le nuove aree dedicate al verde. Ci saranno zone multifunzionali con una piccola area per eventi vicina a piazzale Gondar, un’area ludico-sportiva per attività outdoor con spazi per giochi inclusivi e spazi per l’attività fisica all’area aperta attrezzati per la pratica di alcune discipline outdoor di sempre maggior diffusione quali il parkour e i tappeti elastici.

Sarà realizzata anche un’isola con una fontana ornamentale di giochi d’acqua e di luce. Ci sarà anche un percorso carrabile, ma sarà riservato ai soli mezzi autorizzati. Questo tratto del lungomare non verrà rialzato perché già oggi si presenta più alto rispetto all’arenile.

In autunno prenderanno il via gli interventi di riqualificazione del tratto 7 del Parco del Mare, che va da via Siracusa fino a via Latina, al confine con Miramare. Una volta terminati anche questi due tratti, la città avrà a disposizione oltre 10 chilometri di lungomare riqualificati tra Torre Pedrera e Miramare, compresa l’area di San Giuliano nell’ambito degli interventi della strategia Atuss. "Stiamo avanzando a passo spedito – dice l’assessore al lavori pubblici Mattia Morolli - con la realizzazione di quell’importante piano di investimenti destinati alla zona sud della città, in modo da poter arrivare entro la fine di giugno con l’aggiunta di un altro importante tassello al programma di riqualificazione e riorganizzazione del Parco del Mare".

Andrea Oliva