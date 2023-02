"Il nuovo milionario? È uno del posto"

È un uomo o una donna? Uno dei ragazzi che frequentano il bar dall’altra parte della strada o forse un’anziana? Sarà un cattolichino oppure un marignanese? E se fosse qualcuno che viene da fuori? Fino a ieri il mistero non era stato ancora svelato (e probabilmente non lo sarà mai). L’unica cosa certa è che qualcuno, tra i clienti del tabacchi numero 16 di via Po a Cattolica (quartiere Torconca), nel giro di una notte ha cambiato la sua vita da così a così. Tutto merito di una giocata fortunata (anzi, fortunatissima) da 5 euro: una delle 90 quote di un maxi sistema a caratura attivato attraverso la bacheca dei sistemi messa a disposizione da Sisal. Tanto è bastato a ricoprire d’oro il novello Paperon de’ Paperoni, che insieme ad altre 89 persone baciate dalla buona sorte ha realizzato il sogno impossibile di ogni italiano: centrare il 6 al Superenalotto, rincorso per mesi e mesi dai giocatori di tutta la Penisola, ‘pappandosi’ una delle golosissime fette del montepremi complessivo da oltre 371 milioni di euro, il più alto della storia. Una fetta che, calcolatrice alla mano, vale complessivamente 4.123.704 euro e 71 centesimi (che diventeranno poco più di 3 milioni...