"Il nuovo molo orgoglio della città". In tanti all’inaugurazione dell’opera

"Dalla punta del nuovo molo, ci si sente immersi nel mare con uno sguardo verso l’orizzonte e la bellezza della natura". Così il sindaco Filippo Giorgetti ha dato il via – domenica – all’inaugurazione del nuovo pennello del porto di Bellaria Igea Marina. Un momento che ha visto celebrare la festa della Repubblica e restituire alla città una delle opere più simboliche e strategiche. Il nuovo tratto del portocanale, prolungato sul lato Igea per circa 80 metri con scogliere di protezione, è parte di un intervento complessivo dal valore di 2,4 milioni di euro, sostenuto dal finanziamento di 800mila euro stanziato dalla Regione. A dirigere l’intervento l’ingegnere Alessandro Mancinelli, i lavori sono stati affidati all’impresa Aldo Mentucci. L’opera ha richiesto l’impiego di 25mila tonnellate di massi, posti con precisione per assicurare tenuta, durata e impatto visivo. "L’opera è molto importante per la città allo scopo di proteggere dai fenomeni idrogeologici e meteomarini – dice il sindaco – Il prolungamento del molo di Igea è stato fatto in tempi record con grande efficacia, innovazione e bellezza. Affinché possa essere non solo utile, ma anche migliorare l’offerta turistica". Tanti, domenica sera, sono accorsi nel piazzale Capitaneria di porto per partecipare alla festa della Repubblica e all’iinaugurazione del molo. Lo spettacolo dell’accademia InArte diretto da Ilaria Mazzotti ha alternato musica e parole dedicate alla costituzione, con i bambini del coro giovanile protagonisti. L’esecuzione dell’inno nazionale e i fuochi d’artificio hanno segnato il culmine della serata, seguita dalla suggestiva fiaccolata delle imbarcazioni del circolo nautico e del circolo diportisti. "Tutte le energie della città si sono unite per creare questo momento molto bello e riuscito – sottolinea Giorgetti – reso possibile grazie alle scuole, alle associazioni, alla protezione civile, ai volontari, alle forze dell’ordine, alla fondazione Verdeblu e a tutta la città. Un’occasione per riscoprire, insieme, l’orgoglio e il senso di appartenenza". Con il completamento del molo, Bellaria Igea Marina riafferma il legame col mare ma si proietta verso il futuro.

Aldo Di Tommaso