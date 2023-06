Il nuovo museo malatestiano di piazza Balacchi fa subito il botto: mille visitatori in due giorni

Un tuffo nel Medioevo. E la voglia, da parte di tanti santarcangiolesi e anche dei turisti, di scoprire un pezzo della storia di Santarcangelo. Quasi mille le persone che, tra sabato e domenica, hanno visitato il nuovo museo di piazza Balacchi, per ammirare i resti della ’casamatta’ di età malatestatiana, uno degli accessi della città nel Medioevo. "Mille volte grazie a coloro che in questi giorni hanno voluto scoprire la ’casamatta’, entrata a far parte degli itinerari di visita proposti dallo Iat", dice la sindaca Alice Parma. Certa che il nuovo museo sarà "l’occasione, per turisti e santarcangiolesi, di conoscere meglio la storia della città". Il Medioevo santarcangiolese sarà al centro del volume, curato dello storico Alessandro Giovanardi, in uscita a breve.