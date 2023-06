"Il nuovo museo porterà più turisti a Santarcangelo"

C’era tanta attesa per vederla, dopo la lunga campagna di scavi archeologici e tanti mesi di lavoro per trasformarla in un piccolo museo a cielo aperto. E ieri finalmente ha inaugurato il sito della ’casamatta’ di epoca malatestiana di piazza Balacchi, dove sono conservati i resti dell’antica porta di San Michele, che era uno degli accessi della Santarcangelo medievale. Centinaia di persone alla festa d’inaugurazione, che ha visto la partecipazione anche dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini e del presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il taglio del nastro è stato preceduto dagli interventi della sindaca Alice Parma, seguita degli architetti Patrizia Toscano e Annalisa Pozzi della Soprintendenza e da Mauro Ioli, e dal presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, tra gli enti che hanno contribuito ai lavori di restauro come la Regione (che ha stanziato 100mila euro sui 400mila complessivi dei lavori) e Crédit Agricole.

L’inaugurazione è stata una vera e propria festa, accompagnata dalle note dell’arpista di fama internazionale Agnese Contadini e seguita dalle primi tour guidati nella ’casamatta’. E la Parma non ha dubbi: "Quella di ieri è stata una giornata bellissima, che ha reso orgogliosi tanti santarcangiolesi. Abbiamo inaugurato un luogo che non solo ci restituisce un pezzo di storia poco nota della nostra città, ma che arricchirà il patrimonio della città sotterranea, andando ad affiancando quello straordinario delle grotte e potenziando in in maniera significativo l’offerta turistica di Santarcangelo". "Ancora una volta Santarcangelo dimostra il coraggio di valorizzare la bellezza – ha aggiunto ieri Sadegholvaad – riuscendo ad arricchire un’offerta turistica di livello internazionale. E in futuro vogliamo collegare in modo più efficiente Santarcangelo a Rimini, con il prolungamento del Metromare". Dopo la festa, oggi e domani sono in programma altre visite alla ’casamatta’. E non è finita: lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi ha annunciato la pubblicazione (a breve) di un prezioso volume dedicato al Medioevo santarcangiolese.