Il nuovo nido Peter Pan: "Un simbolo del welfare che guarda al futuro"

Una giornata intensa all’insegna del welfare e dell’educazione quella vissuta ieri a Rimini, dove l’assessora regionale al welfare, terzo settore, politiche per l’infanzia e scuola, Isabella Conti, ha fatto tappa nel suo tour tra i territori dell’Emilia-Romagna. Un’occasione per toccare con mano le realtà educative e socio-sanitarie della città, a partire dal cantiere del nuovo nido d’infanzia “Peter Pan” a Viserba, fiore all’occhiello di un piano di investimenti che guarda al futuro delle comunità locali.

Il nuovo asilo, in fase di completamento e previsto per settembre 2025, sarà in grado di accogliere 84 bambini, undici in più rispetto alla struttura precedente, grazie a un progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento. Un’opera dal valore complessivo di 2.558.400 euro, finanziata dal Pnrr che prevede 133 metri quadrati di nuovi spazi. "Un nuovo nido non è solo un’opera pubblica – ha dichiarato Isabella Conti – ma una risorsa preziosa per le famiglie, per la conciliazione tra vita e lavoro, soprattutto per le mamme. È un luogo dove i bambini crescono e imparano, ma anche uno spazio che rafforza il tessuto sociale. Rimini è un esempio da seguire, anche per la qualità e l’innovazione dei suoi servizi educativi. Da qui partiremo per definire le nuove linee guida regionali sull’uso educativo degli spazi esterni". Ad accompagnare l’assessora regionale, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, la vicesindaca con delega alle politiche educative Chiara Bellini, l’assessore comunale all’Edilizia scolastica Mattia Morolli e il coordinatore pedagogico Biagio Belmonte. La giornata si è aperta con le visite alla scuola dell’infanzia “Il Galeone” per poi proseguire alla scuola dell’infanzia “Il Delfino” a Bellariva.

"Il dialogo continuo con la Regione è fondamentale per dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie – ha spiegato Chiara Bellini –. Grazie al Pnrr e alla sinergia istituzionale, Rimini ha superato il 40% di copertura nei servizi per la prima infanzia, ben oltre la soglia europea. Siamo orgogliosi di costruire spazi che non solo accolgono, ma educano, includono e costruiscono comunità". La visita è poi proseguita all’Asp Valloni-Marecchia, insieme all’assessore comunale alle Politiche per la salute e Protezione sociale Kristian Gianfreda e al presidente Stefano Vitali, dove si è discusso dei servizi per anziani, disabili, famiglie e minori. "Viviamo una fase di grandi trasformazioni nel sociale – ha sottolineato Gianfreda –. Abbiamo bisogno di una Regione capace di dare visione e strumenti ai Comuni. Le sfide, dall’invecchiamento alla fragilità, richiedono risposte integrate. La visita dell’assessora Conti ci dà fiducia". Presenti anche le consigliere regionali Pd, Alice Parma e Emma Petitti.

La giornata si è conclusa al Centro per le famiglie. Qui Conti ha annunciato anche un incremento dei fondi regionali per i centri estivi – da 7 a 10 milioni – che permetterà a Rimini di offrire il servizio a 400 famiglie in più. Inoltre, è stato rafforzato anche il sostegno scolastico per studenti con disabilità, con uno stanziamento record di 18 milioni di euro su scala regionale.

Federico Tommasini