Il nuovo palasport sarà pronto entro l’estate

Il 2025 sarà l’anno del nuovo Palasport da 1.000 posti, che è in rampa di lancio. "Il cantiere procede – conferma Baldino Gaddi, dirigente ai progetti speciali – e contiamo di essere pronti per l’estate prossima, con collaudo e poi struttura funzionante a settembre. Poi naturalmente il Palasport dovrà essere assegnata a un gestore, ma ci siamo". La nuova struttura ospiterà tutto l’anno eventi turistico-sportivi in grado di destagionalizzare. E proprio lo sport pare sempre di più l’asso nella manica di operatori ed amministrazione comunale, che ne hanno discusso anche durante l’assemblea degli albergatori di mercoledì scorso. "La strada per la stagionalizzazione è quella giusta, ed è per questo – conferma Alessandro Beluzzi, assessore al Turismo e al Commercio – che come amministrazione non solo abbiamo confermato la volontà di sostenere economicamente tutti gli eventi che ci erano stati proposti lo scorso anno dalle associazioni di categoria, ma abbiamo anche dato la disponibilità a mettere nuove risorse per un nuovo evento da loro proposto nel secondo o terzo fine settimana di giugno. L’obiettivo entro fine legislatura è quello di confermare tutti gli eventi di maggio e di averne due nuovi strutturati a giugno,quello del 2025 dovrebbe essere il primo. Un ruolo strategico inoltre lo avrà proprio il nuovo Palazzetto dello sport,un contenitore strategico per realizzare eventi tutto l’anno".

Lo sport è dunque strategico anche in chiave turistica. "Bene la scelta da parte degli albergatori di provare ad aggredire in maniera mirata il mercato tedesco con la volontà di partecipare alle fiere del settore – prosegue Belluzzi – A Cattolica dal 17 aprile al 6 ottobre arriverà per la prima volta il treno diretto da Monaco e questa è una novità molto importante con l’obiettivo di portare benefici concreti al nostro sistema turistico. Proprio sul fronte della mobilità la nuova stazione dei treni sarà un valore aggiunto, in sinergia con le associazioni di categoria bisognerà lavorare per mettere in campo tutte le soluzioni possibili per fare in modo che in città arrivino più treni".

Luca Pizzagalli