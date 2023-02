"Il nuovo paperone di Cattolica pensi anche alla zona Torconca"

Mentre ancora non si è spento l’eco in città per la milionaria vincita al Superenalotto di giovedì scorso (con oltre 4 milioni di euro vinti presso la tabaccheria di via Po) il parroco della zona Torconca, Don Gianluca Agostini, lancia un appello al fortunato vincitore, che potrebbe essere proprio un residente della zona: "Credo che in questo momento sarebbe bello pensare anche alle persone ed alle tante famiglie in difficoltà della nostra zona e più in generale della città di Catroco di San Giorgio in Conca e magari riflettendoci su, potrebbe essere possibile, per chi ha vinto una somma così grande, ragionare anche su una donazione che in questi casi non cambierebbe di molto la portata della vincita, che resta davvero importante per la nostra storia locale, ma in seguito potrebbe aiutare alcune famiglie a far fronte ad un inverno durissimo. Ci sono decine di famiglie che faticano con le bollette, con le spese scolastiche dei figli, ed anche con la casa, penso agli affitti ad esempio. Credo che il vincitore potrebbe magari ragionare di consigliarsi con gli organi competenti, come i Servizi Sociali del Comune di Cattolica, oppure con il sottoscritto. Ma naturalmente senza fretta, con tutto il tempo necessario che occorre in casi come questo". Poi una riflessione sul futuro del quartiere Torconca: "E’ un quartiere di confine molto importante – ribadisce il parroco – dove vi abitano decine di persone e che rientra nel territorio di Cattolica. A volte meriterebbe maggior attenzione dalle istituzioni anche per il numero di abitanti e dei servizi in esso dislocati".

Luca Pizzagalli