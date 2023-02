Il ‘nuovo’ Pd Primarie, scatta la corsa al voto

Domenica si avvicina e si muove la macchina organizzativa del Partito democratico. Le iscrizioni online si sono chiuse ieri, ma al momento dati per la provincia riminese non ce ne sono. Per tutti quelli che si presenteranno alle urne disseminate in provincia c’è un numero da tenere in mente: 11mila. Alle ultime primarie che elessero segretario del partito Nicola Zingaretti, nel riminese furono circa 11mila i votanti. Ed eccoci alle regole del voto. Innanzitutto possono esprimere la preferenza tutti coloro che hanno più di 16 anni inclusi gli stranieri residenti in Italia, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Basterà un documento di identità e una moneta di due euro, il costo del voto.

I candidati sono due, Elly Schlein e Stefano Bonacccini, coloro che hanno superato le selezione iniziale con il voto nei circoli del partito in tutta Italia riservati ai soli tesserati. Il voto si terrà domenica dalle 8 del mattino alle 20 nei seggi aperti dal partito. Per facilitare la ricerca del proprio seggio sul sito www.primariepd2023.it si possono trovare le necessarie informazioni. È questa la parte più difficile: trovare il proprio seggio. Non si potrà esprimere la preferenza in un qualsiasi seggio, ma andrà individuato quello legato alla propria tessera elettorale. In altre parole a seconda del numero della sezione si verrà indirizzati nel seggio di riferimento. Prendiamo il caso delle sezioni elettorali a Rimini dalla 1 alla 21, ovvero per le aree del centro storico, Marina centro e borgo San Giuliano. L’urna si troverà alla sede del circolo Pd in via Beccari 4. Per le sezioni dalla 90 alla 113 il seggio sarà in via Dario Campana 64, la sede della Provincia. E ancora per le sezioni dalla 22 alla 43 si voterà alla sala Sempre giovani di via Pintor 7. Viserba invece voterà alla pensione Gemma di campo, in via Sacramora 47, mentre la Grotta Rossa e Villaggio Primo Maggio alla sala pubblica di via Bidente 3. La stessa cosa accadrà negli altri comuni della provincia. Ad esempio gli iscritti alle sezioni riccionesi dalla 16 alla 25 voteranno nella sede del buon vicinato Amici del parco in via Montebianco 21.

Andrea Oliva