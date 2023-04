Il nuovo piano della viabilità di Novafeltria bocciato dal Pd

È il progetto di nuova viabilità e di trasformazione del centro storico che cambierà il volto di Novafeltria. Prevede - tra l’altro - lo spostamento del terminal dei bus da piazza Vittorio Emanuele e una nuova destinazione d’uso per l’area della ex stazione, con l’immobile che diventerà bar, sede di co-working e sale di lettura. L’amministrazione comunale di Novafeltria venerdì ha alzato il velo sul progetto (che è finanziato dalla Regione) in un incontro pubblico.

Ma dal Pd arriva una bocciatura senza appelli. "La nuova viabilità di Novafeltria? Peggiorativa, provvisoria e non condivisa", attaccano i dem. Che approvano sì lo spostamento dei bus dalla piazza, "ma è un intervento che va fatto nel modo giusto – continua il Pd – senza creare congestionamento del traffico, problemi di sicurezza sulla Marecchiese e pregiudizio per i commercianti del centro storico". Bocciata anche l’idea di un incrocio a raso, in quel punto della Marecchiese, invece di una più funzionale rotatoria. E "non è affatto vero, come il sindaco Stefano Zanchini, che i commercianti del centro sono tutti favorevoli". Il Pd di Novafeltria per questo intende istituire un tavolo di confronto con commercianti e associazioni di categoria, aperto alla cittadinanza.