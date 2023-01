Il nuovo piano lo faranno gli studenti

A scrivere il futuro piano urbanistico ci saranno anche gli studenti delle scuole superiori. Il Comune ha vinto un bando regionale che finanziava 30 iniziative rispetto alle 68 presentate. Riccione, piazzandosi al settimo posto, andrà a incassare 15mila euro che serviranno per coinvolgere i giovani delle scuole riccionesi nel percorso di costruzione del nuovo Piano urbanistico generale. Il progetto Superr – Scuola di urbanistica partecipata per ragazze e ragazzi – vedrà il coinvolgimento dei licei Volta-Fellini e dell’Istituto alberghiero Savioli. "Il nuovo Piano sarà costruito a partire dal coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze – spiega l’assessore Christian Andruccioli – affinché i giovani possano assumere un vero e proprio ruolo da protagonisti nell’affrontare a livello locale le grandi sfide urbane e territoriali del futuro, da quelle sociali a quelle ambientali e climatiche. Con l’avvio del Piano sarà perciò attivata Superr, una vera e propria scuola di urbanistica partecipata con cui la nostra amministrazione si propone di sviluppare le idee delle ragazze e dei ragazzi per la formazione e lo sviluppo del nuovo Piano urbanistico generale".