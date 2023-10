Il nuovo porto sboccerà in primavera

Lunedì 16 di ottobre inizieranno le opere di cantieramento per la realizzazione del primo stralcio del nuovo canale portuale di Riccione. In viale Bellini, nel tratto compreso tra viale D’Annunzio e viale Dante, operai e mezzi andranno a ridisegnare il canale. Si partirà da viale Bellini prima di passare a un rifacimento di viale Parini.

Andiamo per tappe. Negli ultimi giorni sono in corso i lavori lungo viale Bellini, ma non si tratta ancora di quelli per la realizzazione del nuovo viale e banchine, inserite in un progetto integrato. Da lunedì 16 arriveranno gli operai e già al termine della prima settimana partiranno gli abbattimenti delle alberature esistenti. Il mese successivo sarà destinato alle opere di demolizione e rimozione degli arredi, delle bitte, delle torrette e di ciò che insiste nella zona. In dicembre verranno rifatti i sottoservizi, dalle fogne ai cavi elettrici e così via. In gennaio si passerà alla nuova sede stradale e a seguire marciapiedi pavimentazione in pietra sulle nuove banchine fino ad arrivare al verde e agli arredi che ridisegneranno questa parte de canale. La fine lavori è prevista il 31 maggio. Poi, superata l’estate, i lavori si trasferiranno in viale Parini. Questa parte del progetto sarà meno impattante, ma necessaria per ridisegnare gli spazi e adeguarli ai nuovi arredi d vale Bellini. Il termine dei lavori è atteso per la fine di novembre del 2024. Tornando a viale Bellini, cambiaranno gli spazi esistenti. La banchina diventerà il luogo dove passeggiare, a cui accedere tramite ampie scalinate che scenderanno dai due ponti di viale D’Annunzio e viale Dante. A ridosso della banchina vi sarà la ciclabile bidirezionale. Sarà ricavata una fascia verde della larghezza massima di 4 metri che schermerà passeggiata e ciclabile dalla strada a senso unico. Scompariranno i parcheggi tranne tre aree per il carico e scarico delle merci. L’importo dei lavori è stimato in 1,8 milioni divisi tra quest’anno e il 2024.

Gongola l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Simone Imola, che non appena ha visto la pubblicazione sull’albo pretorio dell’approvazione del progetto esecutivo. con tanto di cronoprogramma, ha reagito così: "In un anno abbiamo: richiesto il finanziamento di 800mila euro; ottenuto il finanziamento; progettato l’opera; cofinanziato l’opera con 1 milione di euro; iniziato i lavori. Nel frattempo abbiamo affidato la progettazione della restante parte. Grazie a quest’ultima azione potrà essere richiesto un nuovo finanziamento già adesso per 1,5 milioni di euro partecipando al bando delle infrastrutture verdi e blu".

Andrea Oliva