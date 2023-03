Il nuovo portocanale sarà pronto nel 2024

Un progetto importante per tutta la città, atteso da decenni. Quello sulla messa in sicurezza definitiva del portocanale, lato Bellaria e lato Igea Marina. Si parlerà di questo martedì alle 18 nell’incontro pubblico in programma nella sala del piano terra del Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina. "L’incontro rappresenta un’occasione unica e invitiamo tutti gli interessati a prendervi parte – dice il sindaco Filippo Giorgetti – Parleremo di un intervento atteso da decenni per la nostra città, che porterà benefici sul fronte sicurezza, ridisegnando il profilo dell’area anche in una futura ottica turistica. L’opera che porteremo all’attenzione della cittadinanza è firmata da un grande progettista: l’ingegnere Alessandro Mancinelli. Prima di vedere la chiusura del progetto definitivo, abbiamo voluto creare l’occasione per un nuovo confronto, per una programmazione partecipata dell’opera".

L’incontro pubblico fa seguito a quelli svolti nei mesi scorsi con gli stakeholder, compreso quello di inizio febbraio, quando sull’argomento è avvenuto un confronto con una cinquantina tra pescatori e diportisti ricevuti presso la residenza comunale. "In quell’occasione ci siamo impegnati a convocare un nuovo incontro – dice il sindaco – questa volta alla presenza del progettista dell’opera, utile per approfondire le motivazioni tecniche alla base della scelta progettuale". Durante l’incontro pubblico di martedì, insieme a Giorgetti e ai dirigenti comunali, sarà presente in qualità di relatore l’ingegnere: già ordinario di costruzioni idrauliche all’Università Politecnica delle Marche, Mancinelli è stato responsabile scientifico di numerose ricerche sulla modellazione della costa adriatica ed è una delle figure più autorevoli in materia di costruzioni marittime.

Proprio Mancinelli è stato anche il progettista a cui l’amministrazione, nei suoi primi mesi di mandato, ha affidato uno studio di soluzioni progettuali delle criticità del porto, messo alla prova anche di recente da violente mareggiate. La proposta progettuale che verrà presentata prevede il prolungamento del molo di levante, quello di Igea Marina, per circa 80 metri fino al congiungimento con la scogliera di fronte al Polo Est. Un nuovo ‘pennello’ di scogliere, i cui lavori comporteranno investimenti per circa 2 milioni di euro e la cui progettazione si è già guadagnata un finanziamento regionale da 850mila euro. L’amministrazione prevede di realizzare l’intervento entro il 2024, con un cantiere della durata di circa 6 mesi.

r. c.