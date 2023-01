Il nuovo Queen’s Club si presenta tra ambizioni e progetti futuri

Il Queen’s Club di Cattolica apre le sue porte rivestito da cima a fondo. Sabato alle 11.30, infatti, la struttura sportiva di via Leoncavallo 16 si presenterà ufficialmente alla cittadinanza per mostrare la nuova struttura sportiva, casa e sede della società Galimberti Tennis Academy.

Per l’occasione saranno resi noti tutti i nuovi servizi che offre la nuova struttura sportiva nonché gli "ambiziosi", garantisce la gestione, programmi in cantiere per la stagione sportiva 2023.

Per l’occasione saranno presenti nella nuova struttura sportiva e interverranno per delineare il futuro del Queen’s Club la sindaca di Cattolica Franca Foronchi assieme all’assessore allo Sport Federico Vaccarini (in foto), in rappresentanza dell’amministrazione cattolichina. Con loro sarà presente anche Giorgio Galimberti, presidente Sport Real Estate e Galimberti Tennis Academy, Michele Bertuccioli, presidente del Queen’s Club Cattolica e Pietro Benelli, co-fondatore Fisioclinics e medico della Nazionale italiana di pallavolo campione del mondo 2022.