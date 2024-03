Il nuovo Scarpetti non vale le strisce bianche

Il centro storico e il nodo dei parcheggi. Due aree, la Fox e il parcheggio Scarpetti, fondamentali per gestire la sosta, ma ancora in alto mare. A fare il punto ci ha pensato l’assessore alla Mobilità, Roberta Frisoni. Per l’area Fox da novembre è attivo un parcheggio pubblico gratuito per un centinaio di posti, frutto della mediazione tra Comune e il titolare delle aree, la Coop. Sul lotto è prevista la realizzazione di una superficie di vendita per 1.500 metri quadrati da parte del privato, in cambio di una dotazione di parcheggi interrati per 330 posti. Ma i lavori non sono ancora partiti. "Dai contatti intercorsi con Coop ci è stato riferito che stanno integrando alcuni aspetti della pratica edilizia, e l’intenzione è quella di riprendere il cantiere entro l’anno". Molto più lontana da una soluzione è l’area Scarpetti. Qui la convenzione risale al 2011 e prevedeva un aumento notevole dei posti auto, poi drasticamente tagliato dalle prescrizioni di Arpae. Il rovescio della medaglia era l’eliminazione delle strisce bianche nelle vie della zona. "Non vediamo come interesse pubblico l’eliminazione della sosta libera mettendo a pagamento centinaia di posti auto". Andrà trovata un’altra soluzione, ma quale e quando non si sa.