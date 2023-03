Il nuovo sport dell’anno: Il tiro al bagnino

Manuel Spadazzi

Dagli al bagnino. ‘Sparare’ sui balneari sembra il nuovo sport nazionale, praticato da Rimini fino a Manduria. La lobby della sabbia, da casta intoccabile, rischia di diventare una razza in estinzione. Accusati di essere dei privilegiati, i bagnini vivono la stagione più cupa. Chiariamolo subito: il meccanismo del rinnovo automatico delle concessioni, che ha permesso agli operatori di ‘tramandarsi’ le attività di generazione in generazione, non regge più. Assegnare le concessioni tramite le gare pubbliche appare ormai inevitabile: l’Europa ce lo dice da anni, ci sono state tante sentenze a riguardo e l’ultimo verdetto del Consiglio di Stato sul caso di Manduria l’ha ribadito.