Il nuovo sport dell’anno Il tiro al bagnino

(segue dalla prima)

I governi, tutti i governi, di ogni colore e bandiera, dal 2006 fino a oggi hanno pasticciato e commesso errori sperando di aggirare la direttiva Bolkestein. Dare regole certe per i bandi, riconoscere premialità agli operatori esistenti, prevedere indennizzi per chi dovesse perdere la concessione: questi dovrebbero essere i capisaldi per una vera riforma del settore. Detto questo, certi attacchi contro bagnini sono ingiusti, e gratuiti. Chi li accusa ormai di qualsiasi cosa (va a finire che saranno incolpati perfino della guerra in Ucraina…) dimentica che la nostra Riviera è diventata una delle capitali del turismo anche grazie a loro. I bagnini riminesi hanno costruito un piccolo impero dalle dune, hanno creato un modello di vacanza che prima non esisteva. L’hanno fatto con l’improvvisazione (tanti lavoravano in campagna o facevano altri mestieri, prima di reinventarsi bagnini) e l’ingegno tipici del popolo riminese. Se la costa riminese è stata – e in fondo continua a esserlo – una delle mete più gettonate del turismo balneare, pur non avendo il mare della Sardegna, va riconosciuto il merito ai nostri bagnini. Poi, certo, qualcuno li potrà accusare di aver trattato la spiaggia come il giardino di casa. Si potrà dire che per anni l’unico investimento fatto da tanti (non tutti) era sostituire un paio di lettini e riverniciare le cabine. Ma non dimentichiamoci tutto quello che hanno fatto per la Riviera. I bagnini hanno diritto a una riforma seria sulle concessioni, che tenga conto delle peculiarità del sistema balneare italiano.

Manuel Spadazzi