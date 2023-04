Il padre fece la guerra nel riminese Accolto in comune Claude Dallaire

Cattolica accoglie in visita il canadese Claude Dallaire, giunto a Rimini dal Quebec e spinto dal desiderio di ripercorrere i luoghi dove il padre, Lucien, combatté per il Royal 22nd Francofone Regiment. Proprio il contributo di tale reggimento fu determinante per la liberazione di Cattolica, anche in accordo con le pattuglie partigiane. Presente in municipio vi era pure una delegazione dell’ANPI Riminese. "Nei suoi occhi _ spiega la Sindaca Franca Foronchi _ ho visto la commozione per il ricordo del padre e per la scoperta dei luoghi che lo hanno visto protagonista di un aiuto incondizionato alle nostre comunità. Con la nostra accoglienza abbiamo ribadito il valore della libertà e le tappe della resistenza". Lucien Dallaire nacque nel 1917 in Quebec,si arruolò giovane nel "Royal 22nd Francofone Regiment", fu inviato in Europa per combattere le truppe nazifasciste, si battè con grande valore e coraggio e diede un contributo decisivo alla liberazione di Cattolica e di Rimini e, più tardi, alla battaglia del Senio. Lucien Dallaire fu trafitto da una scheggia di mina che gli si conficcò vicino al cuore. Fu curato in Italia e riprese a combattere in Francia, Olanda e Germania conquistando diverse medaglie al valore. Tornato nel Quebec morì nel 1985 all’età di 67 anni.