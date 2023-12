Il Paese brillerà di nuova luce. Cambio di lampioni nel corso

Nuova luce in Paese. Il Comune ha deciso di sostituire i pali dell’illuminazione pubblica lungo corso Fratelli Cervi. I lampioni attuali sono vecchi e mostrano i segni del tempo. Il settore dei Lavori pubblici ha deciso la sostituzione che avverrà nelle prossime settimane. Prima del Paese era toccato a viale Dante vedere gli operai al lavoro per sostituire alcuni pali, quelli più vecchi, che per altro erano ormai fuori norma. Il lavoro aveva però sollevato le proteste dei commercianti perché iniziato con la partenza del periodo festivo natalizio quando i fine settimana sono boccate di ossigeno per le vendite delle attività. Per questo parte dei lavori erano stati posticipati.

In Paese il settore Lavori pubblici ha identificato nella City Green life, società che per il Comune gestisce da tempo gli impianti di illuminazione stradale, il soggetto che andrà a sostituire i pali migliorando anche l’impatto visivo ed estetico di chi passeggerà lungo il Corso. La spesa a bilancio per l’intervento supera di poco i 53mila euro. La sostituzione verrà fatta nel tratto compreso tra viale Adriatica e viale Mogadisco e nel secondo tratto compreso tra viale Ceccarini e viale Adriatica.

City Green Life negli ultimi anni ha gestito la pubblica illuminazione di Riccione apportando un progressivo rinnovamento dell’illuminazione con un passaggio alla tecnologia a led, cosa che ha permesso un considerevole risparmio in bolletta, come il municipio ha più volte sottolineato.