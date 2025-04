Il Paese in festa per gli eventi del Beato Alessio

Riccione celebra il Beato Alessio. Dal 25 al 27 aprile torna anche ‘Io, tu e… le rosole’, itinerario gastronomico dedicato ai sapori della cucina locale. Protagonista il cassone con le rosole. Nelle piazze e nelle vie del Paese saranno presenti mercatini, iniziative e momenti musicali.

Le celebrazioni religiose prenderanno il via oggi con la processione dalla chiesa di San Martino in corso Fratelli Cervi alla chiesa di viale Diaz. Sabato pomeriggio dedicato ai bambini del catechismo, che in serata saranno protagonisti di una intervista ai volontari operativi all’interno della tensostruttura. Domenica si aprirà con una rassegna di auto d’epoca e moto in viale Diaz poi la benedizione degli automezzi. Nel pomeriggio attività ricreative e il Coro Città di Riccione. La tensostruttura adiacente alla chiesa ospiterà gli stand gastronomici.