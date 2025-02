"Il paese resti unito dopo la tragedia. No al razzismo, sì all’integrazione"

Ripartire insieme dalla tragedia "che ha scosso la nostra comunità" per "costruire tutti insieme un paese più solidale e risolvere i problemi di convivenza". È l’appello fatto da don Pierpaolo Conti e dalla parrocchia di Villa Verucchio a tutti i verucchiesi dopo l’incubo di Capodanno. La sera del 31 dicembre Muhammad SItta, 23enne egiziano che viveva in una struttura per migranti a Villa Verucchio, ha accoltellato due ragazzi di 18 anni e una coppia di turisti romani di 70 e 69 e ha aggredito poi Luciano Masini, comandante dei carabinieri di Verucchio, che per fermare l’accoltellatore ha sparato vari colpi (12 in tutto, di cui 5 contro il ragazzo) uccidendolo. Masini è indagato per eccesso di difesa.

Don Pierpaolo e i volontari della parrocchia si sono interrogati a lungo sulla tragedia. Il 6 febbraio c’è stata una lunga riunione del consiglio pastorale sui fatti di Capodanno. Le riflessioni finali sono state rese note domenica, nel documento consegnato ai fedeli alle messe e pubblicato anche sui social. "I fatti di Capodanno hanno suscitato sorpresa, sgomento, preoccupazione in tutto il paese. Emozioni forti e pensieri contrastanti, paura, senso di insicurezza, animi esarcebati. Pensavamo a Villa Verucchio come a un’isola felice. Invece...". E "certe reazioni sono state forti, sopra le righe. Abbiamo colto valutazioni tendenti al razzismo". Se "è giusto la solidarietà con il maresciallo, non condividiamo la superficialità di giudizi su quel giovane che è stato ucciso". "Da questa tragedia – dice don Pierpaolo – Villa Verucchio può uscirne più divisa, oppure con un rinnovato impegno di coesione sociale e attenzione, in particolare verso i giovani e i più deboli".

Per questo la parrocchia lancia tre proposte concrete. La prima: "Dobbiamo essere più attenti ai giovani. Servono per loro luoghi concreti dove ritrovarsi". E ancora: "Villa è abitata da tanti stranieri, alcuni di loro musulmani. Pensiamo a un paese in cui le differenze sono motivo di scontro, o invece vogliamo un paese pacifico?". La risposta è – ovviamente– la seconda, e allora "dobbiamo potenziare e ampliare" le iniziative di integrazione. Ma è "la terza proposta – conclude don Pierpaolo – la più concreta e importante. Dobbiamo creare una rete tra parrocchia, comune, associazioni, cooperative sociali, forze dell’ordine, per aiutare le persone più fragili ed evitare che possano essere un pericolo per gli altri".