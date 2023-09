Il paese si rianima con il nuovo bar e market aperto da due ragazze: "Sarà un locale per tutti"

L’amicizia tra due ragazze e il loro amore per Maiolo hanno fatto riaprire l’unico bar e market del borgo. Miriana Caliendi e Fabiana De Luca hanno 25 anni, sono amiche da sempre. Con un passato (entrambe) nel mondo della ristorazione e gastronomico, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e aprire ‘MiFà Bottega’. L’inaugurazione ieri. "Da oltre due anni in centro a Maiolo non c’erano più locali – dice Fabiana – La nostra compagnia di amici è di qui, come il mio fidanzato. Purtroppo non ci sono luoghi di aggregazione per giovani in paese. Per non parlare del minimarket chiuso da anni: era un punto di riferimento, specie per gli anziani che non sempre riescono a spostarsi a Novafeltria o in altri comuni". Da qui l’idea: prendere il locale di piazza Sandro Pertini, riqualificarlo e farci un bar-gastronomia e un market che resterà aperto anche la sera con eventi a tema nel fine settimana. "Abbiamo anche il forno a legna, così qualche sera faremo anche la pizza – promettono le due imprenditrici – Vorremmo dare un’offerta ampia. Il market è fondamentale per gli anziani che non hanno l’auto o altri mezzi per spostarsi. Inoltre venderemo pane e spianata di Maiolo, in collaborazione con la Pro Loco locale, per portare avanti la tradizione". Amici e parenti di Fabiana e Miriana sostengono il loro sogno. "Ci hanno dato una grande mano tutti e sono molto entusiasti – concludono – È stato un grande passo, non è facile in questo periodo aprire nuovi locali. Sappiamo che intorno a noi, in altri paesi, le attività stanno chiudendo ma noi crediamo molto in questo progetto. La gestione sarà familiare".

Rita Celli