Il Paese s’immerge nel cioccolato

Con diverse novità, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre il borgo di Riccione tornerà ad animarsi con CiocoPaese, che nel giorno di chiusura s’intreccerà con la festa del 102esimo compleanno della città. In programma oltre agli stand dei maestri cioccolatieri, animazione e mercatino dell’artigianato, sono previste esposizioni e percorsi visivi del Museo del cioccolato, che consentirà di fare un viaggio nella storia di questa prelibatezza attraverso la collezione privata di Staccoli. Prevista l’area dei quadri firmata dagli artisti della Repubblica Dominicana, terra madre nella quale si producono i migliori cacao del mondo. L’esposizione sarà accompagnata da una mostra fotografica che cattura l’anima di questa terra, attraverso venti scatti. Il comitato d’area, presieduto da Lina Danese metterà in mostra una collezione esclusiva di opere originali in polistirene estruso incise e smaltate. Previsti anche seminari tematici, come quello sul cacao nella storia: miti e misteri. Attraverso opere incise a caldo si ricostruirà poi l’epopea storica Maya e Azteca, partendo dall’albero sacro del cacao, simbolo di connessione tra cielo e terra, nonché custode di antiche proiprietà di benessere che le civiltà precolombiane avevano venerato come dono divino. Altri seminari evidenzieranno le qualità del cioccolato.