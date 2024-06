Il Paese vuole ballare per tutta la stagione. Dalla birra al cioccolato, ‘scorpacciata’ di eventi

Voglia d’estate per il Paese. Il comitato ha in programma una serie di iniziative per animare il centro storico con musica e folklore, magia e tradizione, street food e animazione a tema, senza dimenticare i mercatini e gli appuntamenti culturali. Sarà la musica a scandire il nuovo palinsesto eventi. Si parte il 28 giugno con il folklore romagnolo. Serate che si ripeteranno anche il 26 luglio e il 30 agosto. Si ballerà una volta al mese con il ritmo di questa terra, ma la musica sarà anche di altro genere con i successi degli anni ’50 in programma il 12 luglio. Una settimana prima, il 5 luglio, i temi dell’evento saranno la salute e il benessere. Seguirà una serata da non perdere il 19 luglio con la ‘Festa delle streghe’, un tema che tornerà il 2 agosto con la ‘Serata alchemica’. Il 23 agosto a Riccione Paese si ha deciso di sorprendere festeggiando il ‘Summer Christmas’. Infine con l’estate che se ne sta andando, il 6 settembre si canta, si mangia e si beve tutti insieme al ‘Country Beer Festival’. C’è un’altra novità e riguarda Ciocopaese atteso tra il 18 e il 20 settembre. Il programma prevede anche il tradizionale mercatino di giochi usati per bambini ogni mercoledì sera dal 26 giugno al 4 settembre. Il 9 e il 16 agosto torna il ‘Circo’ di Riccione Paese per i più piccoli.