Il palacongressi sfoggia un nuovo calendario

Dal Premio Panzini alla Mostra dei gatti, passando per eventi religiosi, Osho Festival (di ritorno quest’anno), di formazione, wellness, festival musicali, contest e convegni bancari. Seppur ‘orfano’ dei fan di Star Trek, che da tempo hanno dirottato l’astronave targata Sticcon Italia al Palaturismo, il Palacongressi già Palaveleno sfoggia un cartellone 2025 piuttosto nutrito. Partenza ’casalinga’ con il Premio Panzini, sabato sera, poi un crescendo che – al netto della tradizionale pausa estiva – sfocerà al settembre nella Mostra internazionale felina, passerella mondiale dei gatti. Calendario provvisorio e ’in progress’ ma già corposo per la struttura congressuale di via Uso.

Per il ’via’ in versione tutta domestica ci sarà una serata di gala, appunto il Premio Panzini 2025 - con " intrattenimento musicale, momenti culturali e ospiti di prestigio, tra cui il pianista e cantautore Sergio Cammariere", sottolinea l’amministrazione comunale. Dal 28 febbraio al 5 marzo ‘evento di formazione’ con 800 partecipanti. Dal 9 all’11 marzo ‘formazione benessere’ con 500 persone. Poi un "evento religioso" (top secret ogni altra specifica per evitare ‘scippi’ già visti in passato da parte di altre strutture) a fine marzo con 600 ospiti attesi. Ancora formazione, 800 i partecipanti, dal 4 al 6 aprile. Dal 23 al 27 aprile il ritorno dell’atteso Osho Festival, con numerosi eventi interni, e 800 partecipanti che pernotteranno negli alberghi cittadini. La tradizionale assemblea dei soci di RomagnaBanca il 4 maggio, con 900 partecipanti. Un nuovo evento religioso nella prima decade di marzo (tre giorni e due pernottamenti per 500 partecipanti).

Una tre giorni di ‘formazione wellness’ dal 16 al 18 marzo (300 partecipanti). In autunno (settembre) la confermata Mostra Internazionale Felini, con mici di ogni razza e colore da tutto il mondo. "La programmazione continua a essere in evoluzione – afferma Danilo Foschi, dal 2020 presidente di Bim Servizi, formata dalle categorie economiche del territorio, che gestisce la struttura –. Nonostante gli spazi del palacongressi si siano ridotti da quando qui ha sede l’Istituto alberghiero Malatesta, al primo piano, i pernottamenti alberghieri, che sono una delle conseguenze positive della nostra attività, sono in aumento. Così come le ricadute sul settore della ristorazione, e su quello del commercio. Insieme ai vari portatori di interesse cerchiamo di migliorare le performance anche da questo punto di vista".

Mario Gradara