Il Palacongressi si rinnova e si apre anche all’esterno

Si chiama Palacongressi Inside Out. Si tratta di un restyling delle aree esterne della struttura congressuale riminese. Ieri sono state inaugurate le opere realizzate in queste settimane, presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad e di Maurizio Ermeti, presidente di Ieg. "L’idea è quella di lavorare in sinergia per avere una città armonica in tutte le sue parti, per superare le fratture urbane - ha detto il sindaco -. I motori dello sviluppo, e il Palas è certamente tra i più importanti, contribuiscono all’innalzamento della qualità urbana, se progettati e organizzati intorno a quella visione di città che ha la sua pietra angolare nel Piano strategico". "Con il Comune – è il commento di Ermeti - abbiamo voluto accentuare la simbiosi tra Palacongressi e la città. Tutto ciò che circonda l’immobile sarà a disposizione dei riminesi". Il progetto ha riguardato dumila metri quadri delle aree esterne al Palacongressi. All’ingresso A l’installazione di sette strutture di 12 metri quadri ciascuna, che consentiranno al Bistrot un affaccio verso l’esterno con l’aggiunta di una cinquantina di sedute. Ulteriore valorizzazione dell’area dell’ingresso principale è avvenuta con l’implementazione dell’arredo verde con otto cycas in fioriere. Di fronte all’ingresso B, dov’era posizionata una fontana, è stato ridisegnato l’arredo urbano con nuovi elementi che rappresentano la prosecuzione del Parco del Mare.