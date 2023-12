"Il Palas cambia musica, faremo altri concerti"

Posti esauriti per il concerto al palazzo dei congressi di Fiorella Mannoia e Danilo Rea. "Ed è solo l’inizio" premette Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della New Palariccione. "Quanto è stato fatto diviene il punto di partenza – riprende –. La volontà è far diventare il palas un contenitore di concerti e spettacoli, a pagamento". Il concerto con Mannoia e Rea rappresentava un banco di prova. In passato gli eventi legati alla programmazione del Comune erano gratuiti. Questa volta, invece, con la gestione della New Palariccione si è deciso di creare un evento a pagamento. "Una scommessa vinta" sottolinea Bergamaschi. "In appena un mese, un tempo ridotto, abbiamo esaurito i 1.200 posti disponibili. Siamo molto soddisfatti".

Le fasce di prezzo erano 3: 40 euro per la prima area vicino al palco con 400 posti; 30 euro per la seconda area con 600 posti; 20 euro per l’ultima area con 200 posti. "Il palazzo non è stato pensato per gli eventi. Ciò comporta che le spese di allestimento sono considerevoli. Anche l’acustica va ben studiata non essendo un auditorium. Inoltre in questo caso si è scelto di mantenere delle tariffe calmierate che sapevamo non avrebbero coperto l’intero costo dello spettacolo. Tuttavia abbiamo dimostrato che si possono organizzare eventi a pagamento, con un’ottima risposta. Guardando ai dati statistici, appena il 18% degli spettatori è di Riccione. Il 42% proviene dal resto della provincia mentre un 30% arriva da fuori i confini provinciali. Visto il poco tempo per promuovere il concerto si tratta di un ottimo risultato". Ed ora si guarda al futuro. "Erano state le categorie economiche a sollecitarci nel perseguire la strada degli eventi a pagamento. Quanto accaduto conferma che la cosa è possibile. Potremo anche pensare a una collaborazione più stretta con gli albergatori per formulare pacchetti legati a concerti o spettacoli che potremo svolgere nei periodi di non occupazione dei congressi, andando ad ampliare l’attività della struttura nel corso dell’anno". Oltre ai costi di allestimento uno dei limiti del palas è la capienza che non può oltrepassare i 1.200 posti. Tuttavia sono sempre più gli artisti e i cantanti che dopo gli stadi sdoppiano i tour in teatri o luoghi con un pubblico limitato per spettacoli più intimi. Un’occasione per intercettare cantanti e musicisti dopo che a Rimini l’Rds Stadium non accoglierà per anni i grandi concerti.

Andrea Oliva