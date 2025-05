"Il Palas deve rimanere in mano pubblica"

Il Palacongressi deve mantenere la sua vocazione pubblica. Ne è convinta Eleonora Bergamaschi, riconfermata amministratrice unica della New PalaRiccione per altri due anni. "Anche se con l’amministrazione ho un continuo dialogo – dice Bergamaschi – sono arrivata in assemblea non conoscendo le decisioni assunte, perché sapevo che era aperto un tavolo politico dal quale sarebbe emerso se dare continuità o cambiare l’amministratore".

Lei si è seduta al tavolo con Ieg, la società alla quale fanno capo Fiera e Palazzo dei congressi di Rimini? "L’invito a partecipare al primo incontro è stato fatto a me e alla sindaca Angelini, per cui siamo andate insieme. Ieg, società in espansione anche a Vicenza e Cesena, ci teneva a comunicare all’amministrazione che era interessata ad acquisire il ramo congressuale dell’azienda, quindi all’eventuale unione tra Rimini e Riccione. Erano in sintesi interessati alla gestione della società. La sindaca ha lasciato la palla a me, ma l’interlocuzione non è andata avanti, perché non ho potuto fornire a Ieg strumenti e dati per redigere un piano industriale. Io infatti, come amministratore del Palas, bene pubblico, sono tenuta a tutelare la proprietà. Le possibilità di collaborare con Rimini o altre realtà del territorio hanno comunque come ‘cappello’ Convention Bureau, che mette in sinergia le realtà congressuali, mantenendo ognuna la sua autonomia".

Qual è la sua posizione? "Non è detto che non si possa lavorare in sinergia. Di certo il Palas è un bene comune dei cittadini. Credo che il Palacongressi debba rimanere pubblico. Deve avere questa vocazione, a disposizione della città".

Che numeri registra il bilancio? "Abbiamo chiuso l’anno con un fatturato altissimo, raggiungendo i 7.294.000 euro, risultato importante per una società partecipata, che non ha l’obiettivo di generare utile, ma si prefigge di creare valore per il territorio. Al centro c’è il benessere collettivo. I numeri sono molto alti sia in termini di presenze congressuali, 95mila nel 2024, sia di eventi, ne abbiamo avuti 93 in tutto, di cui 51 aziendali che danno maggiore redditività, 19 associativi che offrono maggiori giorni di occupazione, 9 di formazione e 14 di altra tipologia. Da considerare che oltre a loro ci sono gli accompagnatori: si arriva a 160mila partecipanti".

Si procede su quest’onda? "Già oggi posso dire che le presenze stimate per il semestre 2025 superano di gran lunga quelle del 2024, sono già 68mila. Dal 2015, eccetto gli anni del Covid, abbiamo registrato un costante crescendo annuale del 20 per cento".

Nel frattempo avete investito. "Nel 2024 sono state avviate importanti strategie anche sull’innovazione tecnologica per offrire ai clienti nuovi servizi molto più performanti. Abbiamo lavorato anche sull’insonorizzazione del quinto piano, sul tema della sostenibilità, supportati dai nostri fornitori, e anche sul versante del catering-inclusione con Cuore 21, dando la possibilità ai ragazzi con disabilità di operare nei nostri eventi. Per rendere la società non solo sana, ma anche il più trasparente possibile, abbiamo lavorato in termini contrattuali sull’albo dei fornitori".

Progetti futuri? "Investire nella riqualificazione degli spazi congressuali, senza chiedere soldi al Comune e non gravare sull’economia della città".

Nives Concolino