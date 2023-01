"Il palasport? Meglio riqualificare l’ex Buzzi"

Altro che nuovo palasport. Con i soldi del Pnrr "possiamo finalmente riqualificare l’ex cementificio Buzzi Unicem di San Michele e farne una ‘fabbrica’ dello sport e dell’innovazione". Questa la proposta di Domenico Samorani, capogruppo di Bene in comune. Alla minoranza il progetto che il Comune di Santarcangelo sta portando avanti, un nuovo palasport in via della Resistenza che costerà (con l’aumento delle materie prime) più dei 3,6 milioni preventivati, non è mai andato giù. Per Samorani "i fondi del Pnrr sono una grande occasione, ma non penso che si possano spendere 4 milioni per un nuovo palasport, dimenticando l’esigenza di rigenerare aree del nostro territorio abbandonate, ma ricche di potenzialità". Una di queste è proprio l’ex cementificio Buzzi a San Michele. Il Comune lavora da anni con la proprietà a un percorso per la riqualificazione della storica fabbrica del cemento. Un percorso complicato. Per Samorani i soldi del Pnrr sono l’occasione "per una riconversione dello stabilimento. Con un’amministrazione finalmente disposta a promuovere e sostenere il co-working, le giovani imprese, le startup giovanili, si può mettere a loro disposizione l’ex cementificio. Ed è proprio qui all’ex Buzzi che si può creare una struttura sportiva polivalente con palestre comunicanti, valorizzando le aree verdi di San Michele in modo che diventino fruibili da parte di tutti, per favorire lo sport in tutte fasce d’età, dai bambino agli anziani".

Insomma, l’ex Buzzi può diventare "una nuova industria dove studiare nuovi materiali o rilanciare prodotti (concedendo una parte degli spazi a imprese innovative) e al tempo stesso può diventare una grande piazza coperta dove investire su sport, movimento e salute". Questa la proposta di Bene in comune che, come la Lega, bocca invece il progetto del nuovo palasport in via della Resistenza. Un’opera che ha ottenuto 3,5 milioni di finanziamento dal Pnrr, ma che per la minoranza avrà costi altissimi sia per la realizzazione sia per la gestione. Un palasport inutile e troppo costoso anche per Barnaba Borghini, consigliere di Bene in comune, "ma che l’amministrazione Parma vuole realizzare per ottenere consensi in vista delle elezioni del 2024".