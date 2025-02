"Il Palaturismo diventerà Città della Cultura"

Dopo l’ok arrivato dalle "indagini geognostiche" che il Comune ha affidato a Tecnologica Group di Rovigo, procede il progetto affidato all’ architetto Marco Gatti dello studio veneto CinqueA - per la rigenerazione dell’ormai datato Palaturismo. Che ospiterà su tre piani la nuova biblioteca comunale. Su ogni piano un’area specifica. Un intervento ambizioso, che dopo gli ultimi adeguamenti sfiorerà i quattro milioni di euro. "Per la realizzazione dell’opera – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – ci saranno anche altri soggetti, che formeranno un raggruppamento temporaneo di imprese". "L’atto amministrativo autorizza la modifica dei designer – ha spiegato il vicesindaco Francesco Grassi –. Infatti, il gruppo CinqueA vincitore del concorso di progettazione aveva chiesto che venissero cambiate alcune figure al suo interno. Tuttavia, l’ideatore architettonico firmatario è rimasto lo stesso ovvero Gatti". "Il progetto è pronto - prosegue Giorgetti –, appena saranno aperti nuovi bandi procederemo. Una ’tecnica’ già attuata con ottimi risultati con i finanziamenti del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal quale grazie alla preventiva predisposizione dei progetti esecutivi la nostra amministrazione ha ottenuto una notevole quantità di risorse". La più cospicua delle quali è quella per la rigenerazione della Vecchia fornace.

Per lo svolgimento delle "indagini geognostiche" la giunta comunale ha licenziato, il 23 gennaio, una determina (che richiama quella del 26 novembre scorso) con la quale si integra il compenso alla società incaricata, appunto Tecnologica Group (11.931 euro iniziali, più 1.464 "per ulteriori indagini"). "Procediamo rispettando la tempistica che ci siamo dati – continua il sindaco –, che prevede l’avvio dell’intervento nel 2026". "Si attende un bando dal quale attingere fondi per questa iniziativa – continua Grassi –. C’è una proposta regionale interessante che prevede l’inizio dei lavori nel 2026 e per questo ci sarebbe il tempo congruo per dare continuità alle incombenze pubbliche. Ma attendiamo anche bandi ministeriali altrettanto validi". Lo stesso Grassi svela un sogno nel cassetto: "Teniamo da parte questo progetto per poi portarlo avanti in futuro. Infatti, se uscisse un bando per diventare la Città della Cultura ci troveremmo con una proposta già pronta. L’attuale biblioteca diventerebbe un museo storico interattivo sulla radio e sull’entroterra. A breve distanza ci sarebbero poi il cinema Astra e la nuova biblioteca mediateca, negli spazi dell’attuale palazzo del turismo".