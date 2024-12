Il palazzetto mette le ali

Un polo sportivo in colina. E’ la trasformazione a cui è destinato l’edificio di viale Abruzzi. In futuro sarà molto più di una palestra. Prenderà il volo con due nuove ali aggiuntive destinate ad ospitare le attività sportive, un’arena verde per gli allenamenti all’aria aperta e gli eventi pubblici, un punto ristoro, un parcheggio più ampio e funzionale ed anche un bassorilievo decorativo che racconta i valori dello sport. Questo sarà il futuro palazzetto dello sport sempre più casa della ginnastica e candidato dal Comune al bando regionale per l’ottenimento del finanziamento necessario a realizzare l’opera. Il progetto prevede sia interventi sulla struttura esistente che nuove realizzazioni.