Il Palco degli Sgranati dona giochi per il parco. Al ’Capostazione’ in arrivo altalena e altri attrezzi

Nuovi giochi al "Parco del Capostazione" in zona quartiere Macanno. Un dono alla città da parte della compagnia teatrale "Il Palco degli Sgranati" che ha deciso di devolvere il ricavato del suo ultimo spettacolo "Chi più chi meno" dello scorso marzo al Teatro della Regina, per far felici i tanti bambini e bambine che frequentano il parco in un quartiere piuttosto popoloso della città e con tante famiglie. A inaugurare i nuovi giochi e a ringraziare la compagnia la Sindaca Franca Foronchi e gli assessori alla Cultura Federico Vaccarini e ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni (in foto), che ha definito insieme con l’associazione quali giochi acquistare e dove posizionarli per servire al meglio il quartiere. "Vorrei ringraziare tutti voi – ha commentato la sindaca Franca Foronchi – perché, oltre ad averci fatto divertire a teatro, avete pensato ai bambini di Cattolica per devolvere il ricavato del vostro spettacolo. Questo è un gesto che sicuramente verrà ricordato come una di quelle cose che fa bene alla città. È un esempio di cittadinanza attiva e questo vuol dire voler bene alla propria città. Non vediamo l’ora di tornare a teatro per divertirci con il vostro nuovo spettacolo che state già provando".

lu.pi.