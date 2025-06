Il Papa ai ragazzi di San Patrignano: "Dalla droga si esce solo insieme"

Roma, 27 giugno 2025 – "La droga e le dipendenze sono una prigione invisibile che voi, in modi diversi, avete conosciuto e combattuto". Sono le parole che Papa Leone XIV ha pronunciato davanti ai ragazzi di San Patrignano, ieri nel cortile di San Damaso in Vaticano. L’udienza dal Pontefice, in occasione della Giornata internazionale contro la droga, è stata un momento importante per rilanciare un messaggio forte e la battaglia che la comunità conduce da tanti anni in una società in cui l’età media dei giovani assuntori di sostanze stupefacenti non fa che diminuire. Le parole pronunciate dal Papa erano indirizzate a loro, i giovani: "Noi cerchiamo la pace e la gioia, ne siamo assetati. E molti inganni ci possono deludere e persino imprigionare in questa ricerca. Guardiamoci attorno, però. E leggiamo nei volti l’uno dell’altro una parola che mai tradisce: insieme. Il male si vince insieme. La gioia si trova insieme. L’ingiustizia si combatte insieme".

Dal Pontefice anche un richiamo a non criminalizzare le persone. "Troppo spesso, in nome della sicurezza, si è fatta e si fa la guerra ai poveri, riempiendo le carceri di coloro che sono soltanto l’ultimo anello di una catena di morte. Chi tiene la catena nelle sue mani, invece, riesce ad avere influenza e impunità". Parole "che ci hanno profondamente toccati – ha detto Letizia Moratti, co-fondatrice di San Patrignano – e hanno illuminato con forza il senso del nostro impegno quotidiano. Il suo appello alla dignità di ogni persona e alla lotta contro le cause sistemiche della dipendenza è un’ispirazione potente per tutti noi". Una strada lunga e difficile guardando il report dell’Osservatorio sulle dipendenze della comunità, elaborato sui nuovi ingressi tra il maggio del 2024 e l’aprile di quest’anno.

L’uso di cocaina resta il più diffuso, tanto da coinvolgere quasi il 92% dei giovani entrati a Sanpa nell’ultimo periodo. La cannabis segue a un solo punto percentuale di distanza. Preoccupante notare come il 65% dei ragazzi e ragazze entrati in comunità ha fatto uso di crack. Se si guarda alla dipendenza primaria, il crack è la sostanza in cima alla graduatoria. Infatti oltre il 32% dei nuovi ingressi è arrivato a Sanpa a causa del crack. Tra le droghe sintetiche crescono le amfetamine e la ketamina. Nell’arco dell’ultimo anno sono entrati in comunità 661 persone (101 femmine), di questi uno su cinque ha meno di 25 anni. La dipendenza si sviluppa velocemente anche perché quasi il 60% ha iniziato a usare cocaina prima dei vent’anni.