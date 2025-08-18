Il Papa loda i missionari in spiaggia a Riccione

Ovazione generale e lacrime di gioia ieri, alla fine della messa nella chiesa Gesù Redentore a Riccione, per le parole di Papa Leone XIV. Poco prima, nel corso dell’Angelus, il Pontefice aveva salutato e ringraziato i cento missionari under 35 e gli altrettanti volontari, impegnati nell’evangelizzazione di strada e di spiaggia "Chi ha sete venga a me". Da Castel Gandolfo il Santo Padre ha detto: "In questo tempo estivo ricevo notizie di tante e svariate iniziative di animazione culturale e di evangelizzazione, organizzate spesso nei luoghi di vacanza. È bello vedere come la passione per il Vangelo stimola la creatività e l’impegno di gruppi e associazioni di ogni età. Penso, ad esempio, alla missione giovanile svolta in questi giorni a Riccione. Ringrazio i promotori e quanti in diversi modi partecipano a tali eventi".

Per cinque giorni i missionari hanno dialogato e portato a pregare davanti all’altare centinaia di coetanei. Diversi non mettevano piede in chiesa da anni, tra loro anche ragazzi caduti nelle dipendenze da droghe e alcol. Voluta dalla diocesi di Rimini, la missione di evangelizzazione in spiaggia ha coinvolto il Punto Giovane di Riccione, le comunità Nuovi Orizzonti e Sentinelle del mattino di Pasqua e anche Ra.Dio.Luce, band di musica cristiana.

Nives Concolino