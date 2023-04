Il ‘paradiso’ dei collezionisti

Taglio del nastro ieri per il Convegno filatelico numismatico che anche oggi animerà il Palazzo del Turismo con una settantina di espositori e tanti collezionisti alla ricerca di rarità. Per tradizione in calendario a fine estate (anche quest’anno manterrà l’appuntamento dal 31 agosto al 3 settembre), ora la rassegna viene riproposta in edizione primaverile, distinguendosi sempre come una delle manifestazioni più seguite nell’ambito del collezionismo per la presenza di importanti espositori italiani tra i più qualificati di filatelia, scripofilia (documentazioni finanziarie originali d’epoca in particolare dei certificati azionari e obbligazionari), cartoline d’epoca, stampe, numismatica, medaglie, banconote, telecarte, corrispondenza postale storica e accessori filatelico numismatici. L’event resta aperto al pubblico dalle 9 alle 18.