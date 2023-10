Il paradiso del cashmere: "Le nostre capre amate dagli stilisti"

Hanno lasciato la città per trasferirsi in campagna. Ma in realtà, Silvia e Luigi, hanno fatto molto di più. Hanno messo su, nel borgo quasi disabitato di Montemaggio in Valmarecchia, che da una parte guarda San Leo e dall’altra San Marino, un piccolo paradiso del cashmere. Un piccolo paradiso che ha attirato anche l’attenzione dei grandi della moda, Gucci su tutti, ma anche la maison Brioni. Santarcangiolese lui, riccionese lei. Agronomo Luigi Selleri, mentre per Silvia Giuliodori la zona comfort è sempre stata quella ’turistica’. Fino a quando, un giorno, acquistano una casa colonica e un terreno a Montemaggio. Appunto. "Una scelta di vita – racconta Luigi – Poi abbiamo pensato a come utilizzare al meglio quei terreni". Ecco le capre cashmere. E quando arrivo nel casolare che custodiscono con amore, mi accorgo subito che le protagoniste di quel posto immerso nel verde sono assolutamente loro: gli animali dal ’vello d’oro’. "All’inizio ne avevamo sette, ora sono quasi trenta". Un passatempo all’inizio, un vero e proprio lavoro oggi.

"Una passione soprattutto – sottolinea mostrandomi le capre nella stalla chiamandole, una ad una, tutte per nome. Ci sono Bruno, Vito, Brigitta... – E oggi il nostro obiettivo è quello di rendere questa attività sostenibile". Da qui l’idea di Luigi di portare i turisti con sè, e i suoi preziosi cani, al pascolo. In realtà, non solo i turisti ma tutti quelli che vogliano immergersi nella natura insieme a Silvia, Luigi e le loro capre. Pensando anche a serate musicali ’condite’ da degustazioni con prodotti del territorio. Capitolo a parte merita la fibra tanto pregiata che Bruno, Vito e le altre capre forniscono dopo essere state pettinate ogni primavera. Primo passaggio di un lungo percorso che passa dall’Inghilterra per la degiarratura, da Biella per trasformare la fibra in filato, per poi tornare in Valmarecchia.

"E trasformarsi in sciarpe, mantelle, maglioni – ne mostra alcuni ’pezzi’ con orgoglio Silvia – Tutte meravigliose creazioni degli stilisti con cui collaboriamo". Il piccolo paradiso del cashmere di Luigi e Silvia è l’unico in Romagna, ma anche uno dei pochi in Italia. "Saranno una decina le aziende che allevano capre cashmere in Italia – racconta Luigi – Diverse case di moda si sono interessate a quello che facciamo qui apprezzando la qualità della nostra fibra". Chissà, forse un giorno quei maglioni o quelle mantelle infinitamente belli e morbidi entreranno nelle collezioni qualche prestigiosa casa di moda...