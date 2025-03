Il parcheggio della vergogna. Addio buche, si corre ai ripari: "Sistemiamo l’ex area Fox"

Sarà anche gratuito. Ma quello è il parcheggio della vergogna. E lo sa ben chi ha provato in questi mesi a lasciare l’auto nell’ex area Fox (vicino all’Arco d’Augusto). Il parcheggio è stato riaperto, nel novembre del 2023, dopo che è saltato il progetto presentato dalla Coop, che lì doveva realizzare un supermercato e un’area di sosta da oltre 300 posti. Il cantiere si era interrotto subito dopo i primi scavi e l’area non è stata mai riasfaltata: il parcheggio (che è gratuito) ha riaperto con una soluzione provvisoria. Da allora, basta un po’ di pioggia per creare avvallamenti e buche nell’area. Diverse auto hanno subito danni, a causa dello stato impietoso del parcheggio, e alcune persone sono cadute per le buche. Dal 2023 più volte si è dovuti intervenire per sistemare l’area. Lavori tampone, vanificati puntualmente dal maltempo. Per questo il Comune ha finalmente deciso di correre ai ripari. Il parcheggio all’ex area Fox verrà rifatto completamente con materiale stabilizzato formato da ghiaia e pietrisco (il cosiddetto macadam) per renderlo praticabile e più resistente al maltempo. I lavori, affidati agli operai di Anthea in collaborazione con il settore infrastrutture del Comune, partiranno lunedì prossimo e andranno avanti fino a venerdì 21. Durante i cinque giorni di cantiere il parcheggio non sarà fruibile.

Perché intervenire con un’altra soluzione provvisoria (anche se indubbiamente migliorativa) anziché riasfaltare il parcheggio e riaverlo come prima ? Perché la Coop non ha affatto rinunciato all’obiettivo di aprire lì un supermercato. Per questo alcune settimane fa ha presentato agli uffici comunali una variante al progetto. In attesa di esprimersi sulla nuova proposta arrivata dalla Coop, a Palazzo Garampi hanno deciso così di metterci una pezza e rendere più decoroso e sicuro il parcheggio vicino all’Arco d’Augusto. Sul nuovo progetto avanzato da Coop nulla ancora trapela dal Comune. L’amministrazione vuole vederci chiaro prima, per evitare altri passi falsi. Nel frattempo, grazie ai lavori, dal 22 marzo il parcheggio – salvo imprevisti legati al meteo – sarà finalmente più decoroso e sicuro.

Manuel Spadazzi