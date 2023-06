Il Parco degli artisti riparte con la ‘fusione’ di Casabianca

Il Parco degli artisti di Vergiano a Rmiini, lo spazio eventi realizzato dall’associazione ‘Sorridolibero’ capitanata dal cantautore Sergio Casabianca, con la collaborazione del Comune e di vari sponsor del territorio, si appresta a inaugurare la nuova stagione di eventi in questo fine settimana, dopo i rinvii legati al maltempo e alle emergenze del mese di maggio.

La festa prenderà il via con l’inaugurazione estiva del chiosco ‘Il Casotto’ oggi, con il concerto di liscio de Gli Amici del Sole, per far ballare la comunità con le canzoni della nostra tradizione. Domani ci sarà invece la vera e propria inaugurazione: un grande evento con ingresso a offerta libera che vedrà alternarsi per tutta la giornata spettacoli e concerti sugli oltre 20mila metri quadrati di area verde sulle rive del Fiume Marecchia.

Entrambi gli eventi includono la presenza sull’area di mercatini di artigianato e prodotti locali e, per quanto riguarda la festa di domani, anche di artisti di strada e degli aquilonisti del gruppo Dlf RiminiVola. Il programma dei concerti di domani, che si alterneranno sui tre palchi attivi per l’occasione (Arena Spettacoli Sgr, palco del chiosco ‘Il Casotto’ e palco Gruppo Icaro) prevede: alle 13 Mauro Montanari e Giada Bastoni, alle 14 Rusty Fingers, 14.40 Eleonora Elettra, 15.10 Bar Mario, 15.50 Unplugged Cafè, 16.20 Filippo Malatesta, 17 Messalina, 17.30 Drunken Lullabies, 18.30 Luciferos e 19 Miscela D.o.c. Chiuderà la festa il concerto di Sergio Casabianca e Le Gocce, che presenteranno il nuovo spettacolo Mash up: una fusione originale e grintosa, tutta da ballare, di brani celebri che spaziano dal funky al rock, al latino-americano, all’hip hop.