"Il parco degli Olivetani sarà la casa degli eventi"

Una grande arena per eventi estivi. "Abbiamo progetti e idee da mettere in atto. Attendiamo l’esito del bando comunale". Mauro Bianchi della White eventi è l’unico ad avere presentato una proposta nel bando del Comune per il parco degli Olivetani, scaduto il 30 gennaio. L’amministrazione ha deciso di affidare un’ampia parte del parco, con inclusa l’arena realizzata vicino al polo scolastico, a un soggetto privato affinché la utilizzi per iniziative in estate. L’idea covava da anni fin dalla realizzazione del parco. Nelle ultime stagioni aveva preso vita con alcune iniziative, ed in modo particolare il Family circus. La rassegna di iniziative organizzata dai Family hotels ha portato migliaia di persone nel parco durante le sere d’estate, segno che le potenzialità, anche a fini turistici, ci sono. "Le opportunità che offre l’area costituiscono uno degli elementi che ci hanno convinto a presentare una proposta" premette Bianchi. Nella proposta avanzata dalla White eventi c’è un elemento che rende l’idea della portata del progetto. "Ci siamo candidati dopo aver sentito imprenditori della città, comitati e consorzi. L’idea è di creare un luogo dove possano esprimersi e organizzare iniziative le stesse forze della città". Tra i soggetti che sostengono il progetto c’è il consorzio dei Family hotel, cosa che lascia presagire un proseguimento del Family circus se la proposta presentata al bando verrà accolta dal municipio.

Alle iniziative che potranno venire avanzate dalle realtà cittadine si aggiungeranno gli eventi che la White è pronta a organizzare. Al momento non vengono fatte anticipazioni, in attesa dell’esito del bando. Ma Bianchi assicura "che le idee e i contatti per progetti futuri ci sono eccome". Un lavoro preventivo per capire le potenzialità del luogo. "Potenzialità che ci sono. È un’area adatta ad eventi enogastronomici, spettacoli, musica e tanto altro. Stiamo parlando di un’area facilmente raggiungibile dal mare in poco tempo. Un luogo verde che al medesimo tempo può essere raggiunto facilmente tramite il Metromare, o in auto dal casello o dalla statale. Questo è importante nel caso si organizzino eventi destinati a richiamare spettatori da fuori città". Per il momento la porzione del parco messa a bando è a tempo limitato. La convenzione prevista viene circoscritta al periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Tuttavia le caratteristiche di raggiungibilità del luogo lo rendono sfruttabile anche in periodi non estivi. "Come detto, le potenzialità sono ampie anche per un periodo più lungo dell’anno" chiude Bianchi.

Andrea Oliva