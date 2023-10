Il Parco del mare avanza. Al via i cantieri a Bellariva

Partono la prossima settimana i lavori per il nuovo tratto del Parco del mare, da Bellariva a Marebello, anche se i finanziamenti statali restano un’incognita. "Risorse su cui siamo ancora in attesa di delucidazioni – attacca l’assessore Roberta Frisoni – dopo la comunicazione, arrivata solo ad agosto, della revisione del Pnrr da parte del governo, che ha scelto di definanziare alcuni capitoli senza dare certezze sulle coperture. Nonostante ciò andiamo avanti, nella volontà di dare continuità ad un percorso di rigenerazione che, come abbiamo potuto già vedere con i nostri occhi, contribuisce ad innalzare la qualità e la vivibilità degli spazi urbani a favore di chi vive la zona e allo stesso tempo consente di portare innovazione e valore aggiunto al nostro prodotto turistico".

Il tratto del Parco del mare va da piazzale Gondar a via Siracusa, davanti alla ex colonia Murri. Sono pronti a partire anche i primi interventi di preparazione al Psbo a Rivazzurra. Terminati anche questi due tratti, saranno a disposizione oltre 10 chilometri del lungomare riqualificato tra Torre Pedrera e Miramare. Anche il tratto 6 vedrà una passeggiata pedonale in deck a ridosso dell’arenile, separata dalla pista ciclabile bidirezionale. Nella fascia centrale la pavimentazione si svilupperà lungo un percorso sinuoso tra le nuove aree dedicate al verde e agli alberi e una molteplicità di funzioni diverse, tra parchi giochi inclusivi e isole per wellness e attività fisica all’area aperta. Questa parte di nuovo lungomare sarà caratterizzata da una propria vocazione. L’obiettivo è attrezzare gli spazi per la pratica di alcune discipline outdoor di sempre maggior diffusione come parkour, slacklines, tappeti elastici. Questo tratto non sarà ‘sollevato’ come i precedenti, perché qui si è già a un livello superiore rispetto alla spiaggia. Dunque le quote rimarranno quelle della strada attuale.

Il termine dei lavori è previsto entro la prossima estate, mentre dall’autunno 2024 paritranno gli interventi di riqualificazione del tratto 7 del Parco del Mare, da via Siracusa fino a via Latina, al confine con Miramare.

a.ol.