Il Parco del mare avanza da Bellariva a Rivazzurra: lavori per 25 milioni

Dopo aver aggiudicato i lavori del parcheggio interrato in piazzale Tripoli, il Comune va avanti a tappe forzate con la riqualificazione del lungomare nella zona sud. E’ stato pubblicato il bando per assegnare i lavori per realizzare il Parco del mare a Bellariva, Marebello e Rivazzurra. Un appalto che vale oltre 25 milioni, di cui 20 già finanziati dal governo (attraverso i fondi del bando per la rigenerazione urbana, poi confluiti nel Pnrr) e la possibilità di ottenere contributi per altri 5,8 milioni. La prima fase di lavori, che partirà nell’autunno 2023 (e dovrà concludersi entro l’estate 2024) interesserà il tratto da piazzale Gondar fino a via Siracusa, di fronte all’ex colonia Murri. Dopo l’estate 2024 è previsto l’avvio dei lavori sulla prima parte del tratto successivo, tra via Siracusa e i giardini di Rivazzurra. La seconda parte, fino al confine con Miramare, prenderà il via nell’autunno 2025. Il programma dei cantieri "rispetta scadenze e tempistiche dettate dal Pnrr, e si coordinerà con i lavori del sistema fognario". Nei progetti del Comune, insieme al nuovo lungomare saranno creati anche due belvedere (simili a quello realizzato in piazzale Kennedy): uno in piazzale Toscanini e l’altro nei giardini di Rivazzurra.