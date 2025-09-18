Il Parco del mare non si ferma. A fine mese pronto il tratto 7

Tutti a piedi su lungomare tra piazzale Gondar e viale Siracusa. La delibera che istituisce formalmente l’area pedonale Murri, nel tratto compreso tra gli stabilimenti 100 e l’89, sancisce, di fatto, la conclusione dell’intervento del tratto del Parco del mare numero 6, segnando un ulteriore passo in avanti verso il completamento del parco del Mare lungo la costa riminese. Parallelamente procede il completamento del tratto 7 che va da viale Siracusa ai giardini Artemisia Gentileschi, ovvero il tratto compreso tra Marebello e Rivazzurra. I lavori sono alle ultime battute. Dalla primavera scorsa i lavori sul Parco del mare hanno consentito di procedere su una significativa parte di lungomare. In primavera e in estate sono stati conclusi i lavori sulla porzione sud del tratto, dal bagno 115 al 120, e anche nella parte a nord, lato via Siracusa tra i bagni 100 e 103/4). In questa fase era stata completata anche l’area giochi all’altezza degli stabilimenti 102/103. Restano da completare in queste settimane soltanto gli ultimi dettagli, assicurano da Palazzo Garampi, ed entro il mese di settembre l’intero tratto 7, circa un chilometro di lungomare, dal bagno 100 al 120, sarà definitivamente concluso.

Intanto viene istituita l’area pedonale Murri, sancendo il completamento dei lavori nel tratto tra piazzale Gondar e viale Siracusa. In precedenza era accaduta la medesima cosa per i tratti 2, 3 e 8. Sul nuovo tratto i pedoni possono utilizzare il deck, mentre le biciclette hanno a disposizione il percorso in grano resina e piastrellato. È previsto nel tratto carrabile il transito esclusivamente per i mezzi autorizzati, con limite di velocità di 20 chilometri orari e bassa percorrenza, un sistema pensato per incentivare la mobilità dolce e la fruizione lenta del lungomare.