Il Parco del mare non si ferma avanti da Bellariva a Rivazzurra

Sono stati affidati i lavori per i tratti 6 e 7 del Parco de Mare, sui lungomari di Bellariva, Marebello e Rivazzurra. I lavori del lungomare 6, nel tratto che va tra via Siracusa e piazzale Gondar, davanti ala ex colonia Myurri, prenderanno il via in autunno. Mentre il tratto 7, nel tratto compreso tra via Siracusa e via Latina, vedrà il cantiere partire nell’autunno del 2024. I tempi per la realizzazione dovranno essere serrati essendo dettati dalle scadenze del Pnrr. A eseguire i lavori sarà un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Società Cooperativa Braccianti Riminese, CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole, Peverelli e Consorzio Con.Co.S..

Grazie al Pnrr verrà finanziata l’opera con 20 milioni di euro ottenuti dal Comune nell’ambito del ‘bando rigenerazione urbana 2022-2026’, poi confluiti nel Piano Ue. Per far fronte agli aumenti dei costi in edilizia, sono stati richiesti e ottenuti ulteriori 5 milioni di euro. I cantieri del Parco del mare si intrecciano con il completamento del Piano di salvaguardia della balneazione, in capo ad Hera. In autunno, infatti, il tratto 7 sarà interessato dall’avvio dei primi lavori necessari per la realizzazione delle due vasche di laminazione: Rodella e Colonnella.

Per quanto riguarda le forme e gli arredi dei tratti 6 e 7 non ci si discosterà da quanto già realizzato nei 2,5 chilometri di Parco del mare realizzati a partire da marina centro, a due passi da piazzale Fellini. Le aree verdi nei due tratti saranno equivalenti a 10.500 metri quadrati. non mancheranno aree per lo sport, fontane e parchi gioco.