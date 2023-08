Il Parco del Sole ci mette il cuore Inaugurato il nuovo defibrillatore

Al Parco del Sole di Misano è stata inaugurata la postazione in cui è stato posizionato un defibrillatore. Lo strumento è stato donato dall’Asd Team Misano, dall’associazione Heart & Music for Live e da alcune attività di Misano Brasile che, con il patrocinio del Comune, si sono fatte promotrici di una raccolta fondi. L’inaugurazione è arrivata durante una serata di musica, ballo e solidarietà in cui hanno suonato i Doors to Balloon. Alla consegna ufficiale e alla presentazione del progetto ha partecipato anche Emma Petitti, presidente dell’assemblea regionale.