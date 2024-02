Il parco della Pace fa discutere: "Presto il bar rianimerà l’area"

La manutenzione del Parco della Pace è al centro delle polemiche cittadine e della bagarre politica tra Pd e 5Stelle. Ed è proprio a seguito dell’affondo, da parte del fronte pentastellato, che ora l’amministrazione comunale risponde ala minoranza sul destino dell’area verde di Cattolica. "Alle parole, noi preferiamo i fatti. E sul Parco della Pace siamo sempre presenti e lavoriamo con costanza. La consigliera Pozzoli (Movimento5Stelle, ndr) se ne faccia una ragione". A parlare è l’assessore ai Lavori pubblici e al Verde urbano Alessandro Uguccioni intervenuto sul Parco della Pace in replica proprio a quanto dichiarato dalla consigliera di minoranza Silvia Pozzoli.

"Come avevamo promesso durante l’incontro di settembre con i cittadini del Ventena – prosegue l’assessore – stiamo portando avanti un piano di manutenzione programmata e continua, gli operai hanno ripristinato le recinzioni divelte, stiamo curando il verde, piantumato nuove essenze, potato le alberature. Stiamo rendendo il primo parco della città sempre più fruibile. Abbiamo appena creato una palestra a cielo aperto con l’installazione degli attrezzi da Calistehnics grazie al bilancio partecipativo. E sul fronte delle strutture, siamo partiti con la riqualificazione dell’ex bar che rianimerà un angolo molto importante del nostro polmone verde. Tale bar diventerà un centro di aggregazione sociale, culturale e inclusivo".

La polemica è quindi l’occazione per l’assessore anche per fare il punto su un parco da sempre nel cuore dei cattolichini: "In questi due anni il Parco è diventato sempre più vivo e attrattivo – continua Uguccioni –. Basti pensare all’evento della Festa dello Sport, che abbiamo deciso di trasferire qui proprio per rianimare il Parco stesso. E la nostra scelta è stata apprezzata dai cittadini vista la grande partecipazione che ha registrato anche la scorsa edizione 2023 e che sta trasformando questo evento sportivo in una grande festa per le famiglie e non solo per gli amanti delle varie discipline. Il Parco è un luogo vivo, molto frequentato da famiglie con bambini e dagli alunni delle nostre scuole". In merito ai giochi colpiti di recente dai vandali l’assessore Alessandro Uguccioni precisa: "Il gioco danneggiato è stato rimosso, mentre per quanto riguarda la membrana del tamburo del parco sonoro, vista la particolarità del gioco, la membrana è difficile da reperirsi. Concludo ringraziando tutti coloro che si occupano di questo polmone verde della nostra città e di quanti lo vivono con rispetto e cura". Nei prossimi mesi si attende l’apertura del bar come vera novità di questo 2024.