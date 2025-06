Il parco delle fiabe apre i battenti domani

Rimini dovrà aspettare un giorno in più per entrare nel Paese delle meraviglie. L’inaugurazione del parco tematico ‘This is Wonderland’, programmata inizialmente per oggi, è stata spostata a domani. Ventiquattro ore di attesa in più per il percorso fiabesco che fino al 5 ottobre animerà Miramare in un’area tematica di 40mila metri quadrati, con 1.500 installazioni e scenografie luminose che trasformeranno l’ambiente in una vera e propria favola. "Con ‘This is Wonderland - Alice lost inside you’ facciamo rivivere i grandi classici attraverso una lente nuova – dice Roberto Fantauzzi, presidente di Lux entertaintment –. Non ci limitiamo a raccontare: riscriviamo la morale". Tutti coloro che avevano acquistato il biglietto per oggi riceveranno il rimborso completo oppure l’ingresso in un’altra data a scelta.