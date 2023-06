Il parco eolico prende il largo Energia Wind ’sposta’ le pale: le prime a oltre 22 km dalla costa

Le pale eoliche si spostano verso il largo. Energia Wind 2020 si era presa 120 giorni per rispondere alle integrazioni richieste dai ministeri competenti, quello all’Ambiente e quello alla Cultura. Il termine scadeva il 3 giugno, ma 48 ore prima la società ha presentato tutta la documentazione, dopo che c’erano stati già i confronti con gli stessi uffici dei ministeri.

Le modifiche presentate vanno nella direzione invocata da anni ormai dai Comuni della costa, ovvero allontanare le pale dalla costa. Il primo progetto presentato, prevedeva le prime pale a 6 miglia dalla battigia, le ultime a 12. Quello nuovo a cui si è arrivati consiste nello spostamento dell’intero impianto eolico, portandolo a una distanza che varia tra poco più di 12 miglia dalla battigia fino a circa 21. Tradotto in chilometri, le prime pale dovrebbero trovarsi così a 22,5 chilometri circa dalla costa, le ultime a 38- 39 chilometri. Per raggiungere questa distanza la società si è confrontata con la Regione. Uno degli scogli che aveva confinato il progetto entro una distanza limitata dalla costa stava nei giacimenti di sabbie relitte che la Regione utilizza per il ripascimento. Insomma: era impossibile costruire lì sopra. Tuttavia, da quanto emerge, si è trovato il modo per distanziare l’impianto spostando il sedime degli archi. Di fatto è come se il progetto originario, formato da 51 pale disposte su tre archi perpendicolari alla costa, sia stato spostato al largo e verso sud-est, senza modificarne la forma. Questo consente di non intaccare le zone tutelate dalla pianificazione regionale e recepisce le richieste che i Comuni costieri, la Provincia e diversi parlamentari avevano avanzato.

Ma la modifica del progetto, oltre a distanziare l’impianto dalla costa, ottiene un secondo risultato: una maggiore distanza dalle pale eoliche di Agnes. Agnes è la società che ha avanzato la realizzazione di un polo per la di produzione di energia sostenibile che comprende due impianti eolici in mare. Il progetto è a ridosso del Ravennate, ma la parte sud arriva all’altezza di Torre Pedrera, coinvolgendo la parte nord del Riminese con alcuni aerogeneratori. I due progetti hanno iter propri nei ministeri, ma considerandoli insieme era venuta fuori la vicinanza eccessiva tragli impianti. Lo spostamento di quello riminese avanzato da Energia Wind 2020 porterà a un distanziamento dalle pale di Agnes. E tra gli aerogeneratori dei due progetti la distanza minima diventa di circa 4,5 km.

Per l’impianto eolico ’riminese’ il prossimo passo sarà la pubblicazione, sul sito del ministero dello Sviluppo economico, delle modifiche e integrazioni fatte da Energia Wind, con la possibilità di avanzare le osservazioni. Poi il ministero si esprimerà definitivamente sul progetto.

Andrea Oliva