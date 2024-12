Il parco si fa ‘Bello’. Via ai lavori a Viserba

La nuova piscina a Viserba non è finita, ma il parco non può aspettare. La prossima settimana partiranno i lavori per la realizzazione del parco don Tonino Bello voluto e pensato dal Comune per riorganizzare e qualificare l’area verde attorno all’impianto natatorio. I lavori prevedono la valorizzazione dell’intera area, sottolineano dal municipio, "con l’obiettivo di accrescerne l’accessibilità e le funzioni, diventando così sempre più un luogo di riferimento e di aggregazione per il quartiere oltre che per i fruitori del nuovo impianto sportivo, che dialogherà con il parco grazie alle grandi vetrate che ne caratterizzano la facciata". Nella presentazione del progetto dia residenti sono emerse diverse obiezioni su come il Comune aveva pensato di riorganizzare l’area verde. Ma in municipio puntano molto sulla riqualificazione dell’area che avrà un costo importante: un milione e 600mila euro.

Il progetto intende potenziare l’accessibilità dell’area, con lavori mirati a eliminare le barriere architettoniche e ridurre i dislivelli presenti tra le varie zone del parco. Verranno inseriti un percorso ciclopedonale ad anello di 300 metri, funzionale anche per lo svolgimento di discipline atletiche amatoriali, un campo da basket e un campo da calcio a 5 regolamentari, oltre a un’area per esercizi di circa 100 metri quadrati. Sarà realizzata anche un’area giochi inclusiva di 350 metri quadrati, insieme a un percorso naturalistico sonoro, dehors, sedute e aree ristoro. Con la piscina è venuto meno un pezzo importante di verde, ma oltre alle 21 piante che il Comine intende piantare attorno all’edificio, ce ne sono altre 82 che saranno messe a dimora nel parco, inserite nel progetto di riqualificazione dell’area circostante. Inoltre verranno potenziate l’illuminazione e il sistema di videosorveglianza per presidiare l’intera area. Troverà posto anche un sistema di wayfinding e comunicazione che consentirà ai fruitori del parco di vivere anche visivamente le varie vocazioni dell’area. L’inizio dei lavori comporterà lo spostamento dell’area di sgambamento per cani. Al momento non è dato sapersi dove i cani potranno muoversi liberamente. Sul tema si terrà un incontro pubblico a Viserba 2000, in via Baroni, oggi alle 17,30 alla presenza degli assessori Francesca Mattei e Mattia Morolli.

Andrea Oliva