"Il parco urbano è degradato"

Degrado al parco di Santa Giustina. In giro per lo spazio urbano si trovano bottiglie rotte e rifiuti. I bidoni sono spesso stracolmi e i rifiuti cadono sulla strada. I pochi giochi presenti sono imbrattati da scritte volgari.

Vicino c’è un centro sociale, dove anni fa si facevano attività anche per bambini, ma alcuni anni fa ha chiuso e non è mai stato riaperto. Accanto alle panchine, alberi altissimi fanno ombra in estate, ma nel parco, accanto ai rifiuti, ci sono petardi esplosi e si possono trovare, in alcune zone, anche elettrodomestici dismessi e altri oggetti abbandonati.

È un peccato che il parco sia in queste condizioni, si trova vicino a una scuola ma i bambini non ci vanno a giocare perché è pericoloso. Vorremmo che il parco torni a essere più curato.

Alex Hyseni

e Niccolò Fantini I F