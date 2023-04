Il parroco di San Pio V distribuisce volantino per finanziare il restauro della domus

Un restauro in piena regola quello in corso per la Domus della parrocchia di San Pio V a Cattolica. Nell’intervento sono previsti il ripristino delle facciate, la sostituzione della serrande, la sostituzione delle ringhiere, il nuovo impianto di riscaldamento per la palestra, le tinteggiature esterne e anche il rifacimento bagni. Un investimento complessivo che si aggira attorno ai 120.000 euro. Il parroco, don Andrea Scognamiglio, ha reso noto che sono stati già raccolti ben 45.000 euro, ma ne mancano ancora 75.000 euro. Così il sacerdote ha chiesto pubblicamente il sostegno di tutti con un volantino distribuito in parrocchia dal titolo "Insieme possiamo farcela" con tanto di coordinate bancarie per chi volesse sostenere l’opera.

"La Domus compie settant’anni _ conferma don Andrea Scognamiglio _ Si può dire che sia la casa di tutti, ovvero il luogo dove avvengono le attività pastorali riservate ai giovani e agli adulti. E’ un luogo fondamentale per la nostra comunità, la fraternità si vive nella nostra casa, nella nostra domus. Un luogo prezioso dove si costruisce con tanta fatica ed impegno il futuro della nostra comunità di San Pio V, il futuro dei nostri giovani che qui crescono, giocano, pregano".

L’edificio sorge a pochi passi dalla chiesa di San Pio V, nel pieno centro di Cattolica, ed a poche centinaia di metri dalla piazza del municipio, e si affaccia su via Garibaldi, arteria principale stradale di collegamento tra centro e zona a mare. La Domus San Pio V rappresenta un luogo storico e sociale da sempre per la collettività cattolichina.

lu.pi.